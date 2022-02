Neckarsulm (ots) -Mehr als 7.000 Marken- und Eigenmarkenprodukte sind bei Kaufland "discountbillig". Das bedeutet: Sie sind das ganze Jahr über so günstig wie beim Discounter. Und genau das erklärt der Einzelhändler nun mit gleich mehreren Spots - humorvoll und mit einer Prise Selbstironie. "Die Spots spielen wir im TV und online, die dazugehörige Kampagne findet auf verschiedenen Kanälen statt. Somit erreichen wir alle Zielgruppen von jung bis alt", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.Den Spot gibt es in verschiedenen Versionen: Mal ist es ein Mädchen, das gemeinsam mit den Eltern in einer Kaufland-Filiale einkauft und die Hinweisschilder "discountbillig" am Regal entdeckt. Mal sind zwei junge Kunden auf der Suche nach günstigen Snacks und ein Spot beginnt sogar mit einem Blitzlichtgewitter zwischen Verkaufsregalen. Darin fordert ein TV-Reporter eine Mitarbeiterin zu einer Stellungnahme auf und fragt, was "discountbillig" bedeutet. Alle Spots enden mit der Erklärung, die verblüffend und einfach zugleich ist. Konzipiert wurde die Kampagne von den Agenturen Heimat und la red, die Umsetzung der Spots erfolgte in Zusammenarbeit mit der Agentur DEPARTED. Alle Spots sind unter kaufland.de/discountbillig zu sehen.In seinen Kampagnen stellt Kaufland regelmäßig seine Preiskompetenz in den Fokus. Im vergangenen Sommer sprach der Einzelhändler mit der Online-Kampagne "Zu billig, um wahr zu sein" inklusive eigenem Hip-Hop-Song die jüngere Zielgruppe an und warb dabei für die große Auswahl seiner Eigenmarken. Kurze Zeit später kreierte das Unternehmen mit "Robin von Kaufland" eine Anlehnung an Robin Hood, den viele Kaufland-Kunden aus Buch- und Filmklassikern ihrer Kindheit kennen. Der Hauptprotagonist der Kampagne setzt sich für Kunden ein, die andernorts zu viel bezahlt haben.Weitere Informationen zu Kaufland und Pressebilder erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5143388