DJ Deutsche Börse wird unabhängiger von zyklischem Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz heftigen zyklischen Gegenwinds hat die Deutsche Börse die Wachstumsziele für das zu Ende gegangene Jahr erreicht. Dabei habe sich ausgezahlt auf strukturelles Wachstum und auf Wachstum durch Übernahmen zu setzen, sagte Börsenchef Theodor Weimer auf der virtuellen Bilanzpressekonferenz am Donnerstag.

Zyklisch hatte das Rekordjahr 2020 wegen der Pandemie und der daraus resultierenden hohen Volatilität, gegen die sich die Anleger in der Regel über Derivate absichern, an den Märkten und für die Deutsche Börse eine Sonderrolle eingenommen.

Die Deutsche Börse werde aber immer unabhängiger vom zyklischen Wachstum, so Weimer. Das werde auch am stetig steigenden Anteil der wiederkehrenden Einnahmen deutlich, der in der Zwischenzeit bei 55 Prozent liege.

Einen noch wichtigeren Wachstumsbeitrag als das strukturelle Wachstum habe im vergangenen Jahr das anorganische Wachstum in Form von Übernahmen gespielt, was vor allem auf die Akquisition von ISS zurückzuführen gewesen sei. Damit sei der Konzern zu einem führenden Anbieter von ESG-Daten geworden.

Beim Thema M&A liege man vor den eigenen Plänen, so Weimer weiter. Bereits zwei Drittel der im Strategieprogramm Compass 2023 genannten Ziele seien bereits erfüllt worden. Große M&A-Deals stünden nicht auf der Agenda, stellte Weimer klar. Aktienrückkäufe sind laut Finanzvorstand Gregor Pottmeyer derzeit nicht geplant.

Weimer sieht die Deutsche Börse auf einem guten Weg, die Ziele von Compass 2023 zu erreichen. Diese sehen ein jährliches Wachstum von jeweils 10 Prozent bei den Nettoerlösen und EBITDA vor.

Im laufenden Jahr rechnen die Eschborner mit Nettoerlösen von 3,8 Milliarden Euro sowie einem EBITDA von 2,2 Milliarden Euro. Derweil soll sich das zyklische Umfeld 2022 wieder verbessern. Unter anderem dürfte sich die sich abzeichnende zinspolitische Wende in den USA positiv bemerkbar machen. Die Deutsche Börse erzielt Zinseinnahmen auf bei der Tochter Clearstream geparkte Kundengelder.

