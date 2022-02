FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erfreut haben Anleger am Donnerstagmittag auf den Quartalsbericht von Linde reagiert. Der Kurs stieg um gut drei Prozent auf 272,80 Euro, nachdem er zuvor auf der Stelle getreten war. Der Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie des Herstellers von Industriegasen im vergangenen Jahr liegen leicht über den Erwartungen.

Am Markt seien die Anleger "mit Vorsicht in die Quartalszahlen gegangen", sagte ein Händler. Vom Rekordhoch Anfang des Jahres bei gut 309 Euro habe der Kurs fast 15 Prozent verloren. Sorgen hätten vor allem die hohen Energiepreise geschürt. Die Unsicherheit sei groß gewesen, ob diese an die Kunden weitergereicht werden können. Nun mache sich etwas Erleichterung breit./bek/mis