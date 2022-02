NAGOLD (dpa-AFX) - Der Spezialist für Möbelbeschläge und elektronische Schließsysteme Häfele hat im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder mehr Umsatz gemacht. Wie das Unternehmen mit Sitz in Nagold (Kreis Calw) am Donnerstag mitteilte, wuchs der Jahresumsatz in seinen 38 Niederlassungen um 308 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro. Besonders gut gelaufen sei das Geschäft in Nordamerika, Südeuropa, Großbritannien, Indien und China.

Einen Gewinn weist das Familienunternehmen mit seinen rund 8000 Mitarbeitern nicht aus. Häfele beliefert die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Das Unternehmen feiert 2023 seinen 100. Geburtstag.

Dem Unternehmen zufolge wurde die Umsatzdelle von 2020 mit minus 7,3 Prozent auch dank guter Logistik und einem rechtzeitigen Aufbau des Lagers ausgeglichen. "Der Betrieb konnte so unterbrechungsfrei aufrechterhalten werden", hieß es. Häfele sei aber trotzdem von den Schwierigkeiten der europäischen und asiatischen Zulieferer stark betroffen gewesen./skf/DP/eas