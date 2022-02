Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Funds von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die Renten-ETFs würden Anleger*innen ermöglichen, an der Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Staatsanleihen zu partizipieren, die vom US-Finanzministerium begeben worden seien. Dabei könnten Anleger*innen zwischen unterschiedlichen Laufzeitbändern wählen und so flexibel auf Zinserwartungen reagieren. ...

