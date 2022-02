DJ UBA: Positive Entwicklung der Luftqualität hat sich 2021 fortgesetzt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Jahr 2021 gab es in Deutschland laut Umweltbundesamt (UBA) erneut keine Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte und nur wenige für Stickstoffdioxid (NO2). Angesichts einer geplanten Verschärfung von Grenzwerten drang UBA-Präsident Dirk Messner aber auf eine weitere Verringerung der Schadstoffbelastung. "Die positive Entwicklung bei der Luftqualität der letzten Jahre setzte sich auch 2021 fort", konstatierte Messner. Das sei erfreulich und zeige, dass mit geeigneten und konsequent umgesetzten Luftreinhaltemaßnahmen viel zu erreichen sei.

Insgesamt sei die Belastung mit Feinstaub und NO2 weiter rückläufig. Im Jahr 2020 seien sechs, 2019 sogar noch 25 Städte von der Überschreitung des NO2-Grenzwertes betroffen gewesen. 2021 würden es voraussichtlich weniger als fünf Städte sein. Der Jahresmittelgrenzwert für NO2 sei voraussichtlich nur noch an 1 bis 2 Prozent der verkehrsnahen Messstationen überschritten worden, erklärte das Amt unter Verweis auf eine Auswertung vorläufiger Messdaten. Demnach habe es auf jeden Fall in München und Ludwigsburg jeweils eine Messstelle mit Jahresmittelwerten über dem Grenzwert gegeben.

"Allerdings muss man trotz dieser Erfolge berücksichtigen, dass die EU-weit gültigen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid vor mehr als 20 Jahren festgelegt wurden und dringend an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung angepasst werden müssen", hob Messner hervor. Die Weltgesundheitsorganisation ⁠WHO⁠ habe im September neue Leitlinien für gesunde Luft vorgelegt und empfehle deutlich niedrigere Werte unter anderem für Feinstaub und NO2. "Derzeit werden die von der WHO neu vorgeschlagenen Werte in Deutschland fast alle überschritten", erklärte Messner.

Im Herbst werde die EU-Kommission eine Änderung der Luftqualitätsrichtlinie vorschlagen. Die Grenzwerte sollten sich dabei den Richtwerten der WHO annähern. "Für wirklich gesunde Luft muss die Schadstoffbelastung dauerhaft und deutschlandweit weiter verringert werden", forderte der UBA-Präsident. Es bestehe "dringender Handlungsbedarf über die bereits im Luftreinhalteprogramm festgelegten Maßnahmen hinaus".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.