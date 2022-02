DJ ABB verspricht für Sparte E-Mobility vor IPO kräftiges Wachstum

Von Ed Frankl

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ABB Ltd strebt für die Sparte zur Aufladung von Elektrofahrzeugen, die im zweiten Quartal 2022 an die Börse gebracht werden soll, ein starkes Wachstum für 2022 an. Der Bereich soll von der Umstellung auf einen nachhaltigeren Verkehr profitieren, teilte der schweizerische Industriekonzern mit.

Im Vorfeld eines Kapitalmarkttages kündigte ABB an, dass es ein Umsatzwachstum in der E-Mobility-Einheit von 40 bis 45 Prozent im Jahr 2022 und ein mittelfristiges Wachstum von 25 Bis 30 Prozent anstrebt.

Das Technologieunternehmen geht außerdem davon aus, dass der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2022 die Gewinnschwelle erreicht und mittelfristig eine Marge von 15 bis 20 Prozent erzielt werden kann.

ABB hatte bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des vierten Quartals letzte Woche mitgeteilt, dass das Unternehmen die Einheit voraussichtlich im zweiten Quartal an die Börse bringen wird, eine Woche nachdem es sein Ladeinfrastruktur-Portfolio durch die Übernahme der amerikanischen InCharge Energy aufgestockt hat.

Um das Wachstum zu unterstützen, hat ABB für E-Mobility einen Finanzierungsbedarf von rund 750 Millionen US-Dollar ausgemacht. Mit dem Geld sollen Akquisitionen und organische Wachstumsinvestitionen finanziert werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Zürich fügte hinzu, dass der Geschäftsbereich im Jahr 2021 einen Umsatz von 323 Millionen US-Dollar erzielt hat, nachdem er zwischen 2017 und 2021 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 60 Prozent geschafft hat, die durch ein beschleunigtes Auftragswachstum angetrieben wird.

Wie bereits Anfang der Woche angekündigt, wurde Michael Halbherr zum neuen Vorsitzenden des Geschäftsbereichs E-Mobility ernannt.

