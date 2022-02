NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Analyst Alexander Thiel beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der Übernahme der niederländischen Online-Apotheke Disapo durch die Parfümeriekette Douglas. Er sehe darin keinen wettbewerbsbedrohenden Schritt und damit keine Bedrohung für andere Internet-Apotheken. Der von Disapo erzielte Umsatz sei 2021 kleiner gewesen als das Werbebudget des Schweizer Wettbewerbers Zur Rose./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 05:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 05:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

