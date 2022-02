Osnabrück (ots) -Das auf Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz spezialisierte Osnabrücker IT-Unternehmen erweitert seinen Vorstand um ein neues Mitglied. Stephan Brauckmann zeichnet als Chief Growth Officer (CGO) ab sofort für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktmanagement verantwortlich. Er ergänzt die bisherige Führungsmannschaft um Prof. Dr. Marco Barenkamp LL.M (CEO und Gründer des Unternehmens) und Sascha Dömer (CDO) und wird sich im Schwerpunkt vor allem um Wachstum und Ausbau der LMIS AG in den Feldern der Künstlichen Intelligenz im Industrie- und Agrarsektor und der Cloudanwendungen zur Digitalisierung von Produktionsprozessen kümmern.Brauckmann blickt auf eine lange Karriere im IT-Sektor zurück, war bereits während seines Studiums an der Universität Osnabrück im beratenden Softwarevertrieb tätig, hat danach in Vertrieb- und Führungsfunktionen für US-amerikanische 'Software as a Service' (SaaS)-Unternehmen gearbeitet und seit 2014 Führungspositionen bei mittelständischen IT-Unternehmen in Deutschland innegehabt. Beim Münchner Cloudanbieter Retarus verantwortete Brauckmann als Vice President das Großkundengeschäft, vor seinem Wechsel zur LMIS AG zeichnete er als Mitglied der Geschäftsführung beim Security-Spezialisten Virtual Solution AG für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Customer Excellence verantwortlich.Der Experte für Vertrieb und Customer Excellence freut sich über seine Rückkehr nach Niedersachsen: "Meine Aufgabe bei der LMIS ist für mich etwas Besonderes. Ursprünglich komme ich aus dem schwarz-gelben Teil des Ruhrgebietes, aber in Osnabrück hat vor 20 Jahren mein Weg im Softwarevertrieb begonnen. Ich freue mich, dass mich mein Weg jetzt wieder hierherführt. An der LMIS haben mich von vielen Dingen zwei besonders begeistert: Zum einen die riesigen Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von Softwareentwicklung, Forschung und Managed IT-Services für unsere Kunden ergeben. Und zum anderen haben mich die Expertise und die Leidenschaft des LMIS Teams beeindruckt. Die LMIS verfügt über herausragende Fähigkeiten im Bereich der Produktentwicklung, der Künstlichen Intelligenz und des Applikation Managements. Damit und mit Branchenexpertise sowie beeindruckendem Teamspirit begleiten wir unsere Kunden sehr erfolgreich auf ihrem Weg der Digitalisierung."Für das Osnabrücker Unternehmen, das sich vor allem der Entwicklung von KI-Anwendungen für den Mittelstand verschrieben hat und das als Projektpartner bzw. Konsortialführer gleich in zwei Projekten ('Agri Gaia' und 'Autowerkstatt 4.0') der europäischen Cloud-Initiative GAIA X mit von der Partie ist, ist die neue Personalie ein echter Zugewinn. Prof. Dr. Marco Barenkamp, CEO und Gründer der LMIS AG: "Als forschungsstarkes Unternehmen wachsen wir mit unseren Herausforderungen. Die Entwicklung auf den Gebieten der Künstlichen Intelligenz und der Cloudanwendungen schreitet in riesigen Schritten voran und es ist uns ein Anliegen, diesen wissenschaftlichen Fortschritt für unsere Kunden nachhaltig nutzbar zu machen. Mit Stephan Brauckmann haben wir einen Kollegen gewonnen, der mit den technischen Anforderungen exzellent vertraut ist, der aber vor allem auch in den Bereichen Vertrieb und Marketing viel Expertise mitbringt und so neue Impulse setzen und die Weichen für unser weiteres Wachstum stellen wird."Pressekontakt:Angela Kasenko, MBA & EngineeringHead of Product Marketing, LMIS AGTel: +49 (0) 541 200 690 152Mail: Angela.Kasenko@LMIS.deNeumarkt 149074 OsnabrückOriginal-Content von: LMIS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156946/5143491