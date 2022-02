Microsoft will es besser machen als Google und insbesondere Apple. Mit Regeln für den Windows-App-Store will der Konzern dem Wettbewerb und der Gesetzgebung einen Schritt voraus sein. Microsoft hat eine Reihe von Best Practices namens Open App Store Principles für seinen Windows-App-Store und zukünftige Spielkonsolen-Marktplätze angekündigt. Der Konzern verspricht damit direkt, die Dinge anders zu handhaben, als es Apple oder Google tun. Das Tech-Unternehmen will sich damit von seinen beiden größten Konkurrenten distanzieren, deren App-Store-Beschränkungen zu Klagen und ...

