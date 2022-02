DGAP-News: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Personalie

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy expandiert in Nordamerika: Präsident und CEO sowie Global Head of Corporate Affairs ernannt; Standortsuche für US-Produktion



10.02.2022 / 14:03

- Gowton Achaibar wird Präsident und CEO der US-Tochtergesellschaft

- John Tuccillo wird Global Head of Corporate Affairs

NÜRTINGEN, Deutschland - 10. Februar 2022 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute die weitere Expansion auf dem US-amerikanischen Markt und weltweit bekannt: Gowton Achaibar wurde zum Präsidenten und CEO der kürzlich gegründeten US-Tochtergesellschaft des Unternehmens ernannt. John Tuccillo wird weltweit die Corporate Affairs der Muttergesellschaft ADS-TEC Energy leiten. Außerdem plant das Unternehmen, die lokale Produktion und Distribution mit einem neuen Werk in den USA voranzutreiben. Die neuen Führungskräfte sollen das Wachstum und den operativen Betrieb von ADS-TEC Energy weiter voranbringen sowie Kunden und Partner für die Ultra-Schnelllade-technologie des Unternehmens für Elektrofahrzeuge gewinnen. Achaibar und Tuccillo berichten beide an Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. "Wir haben unsere Expansionspläne in den USA bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben; die Notierung an der NASDAQ im Dezember ermöglicht uns jetzt deren Umsetzung. Ich bin stolz, die Ernennung von Gowton Achaibar und John Tuccillo bekannt geben zu können. Beide unterstützen das Wachstum unseres Unternehmens und helfen, die starke Nachfrage nach unseren batteriegepufferten Technologie-plattformen zu bedienen", kommentiert Thomas Speidel, "Gowton Achaibar bringt seine Erfolgsbilanz bei der Führung von Multimilliarden-Dollar-Unternehmen ein, um ein Team und einen operativen Betrieb von Weltklasse aufzubauen. Auch John Tuccillos herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Marketing, Public Affairs und Nachhaltigkeit werden uns helfen, unser Geschäft auf die nächste Entwicklungsstufezu heben."



Gowton Achaibar wird Präsident und CEO der US-Tochtergesellschaft, Foto: ADS-TEC Energy Achaibar wird die gesamte US-Tochtergesellschaft leiten, eine Fabrik für die Herstellung von ADS-TEC Energy-Produkten in den USA aufbauen und führen sowie ein Servicegeschäft für das Unternehmen auf dem US-Markt etablieren. Achaibar verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von servicebasierten Geschäftsfeldern für Unternehmen wie Dell Technologies und Ericsson. Bei Ericsson leitete er das größte Serviceteam in Nordamerika mit einem Umsatz von 4,2 Milliarden Dollar und 15.000 Servicespezialisten.



John Tuccillo wird Global Head of Corporate Affairs, Foto: ADS-TEC Energy Tuccillo wird alle Aspekte der globalen Marketing-Kommunikation von ADS-TEC Energy verantworten. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Kompetenzfeld erneuerbare Energien und EV-Ladeinfrastruktur sein. Tuccillo war zuvor als globaler Nachhaltigkeitsberater für Fortune-500-Unternehmen tätig und hatte 15 Jahre lang Führungspositionen bei Schneider Electric inne, zuletzt als Corporate Senior Vice President of Global Industry and Government Affairs. Die Welt braucht heute konkrete, skalierbare Lösungen für den Klimawandel: Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ultraschnelles Laden von Elektroautos (bis zu 320 Kilowatt) in bestehenden, leistungsbegrenzten Netzen auch ohne zusätzliche Aufrüstung der Infrastruktur. Dies vereinfacht den Ausbau der Ladeinfrastruktur und bringt hochleistungsfähige Ladestationen auch in bisher nicht erschlossene Regionen und Segmente, etwa Stadtzentren, abgelegene und ländliche Gebiete. "Die Wachstumschancen, sowohl für ADS-TEC Energy als auch für die EV-Ladeindustrie insgesamt, sind unglaublich spannend", so Achaibar. "ADS-TEC Energy wird eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer Infrastruktur in den USA spielen,

die E-Mobilität erst massentauglich macht. Auf diese Weise kann unsere Gesellschaft

den Umstieg auf nachhaltigere Verkehrsmittel vollziehen." "Durch die rasche Einführung praxisgerechter Innovationen können wir die Energiewende vorantreiben und so die Art und Weise verändern, wie Strom produziert, verteilt und genutzt wird", sagt Tuccillo. "Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy nutzt die bestehenden leistungsbegrenzten Netze. So können wir sicher und nachhaltig mehr Fahrzeuge mit Strom versorgen, ohne die derzeitigen Netzkapazitäten zu überlasten." Über ADS-TEC Energy



ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH. Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com





Medienkontakte: Europa: B.L.B.R

Burkhard Leschke

Brand Relations

b.leschke@blbr.de

+4916093803331 USA: Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626



Scott Gamm

Strategy Voice Associates

scott@strategyvoiceassociates.com

+1 917-626-9515

