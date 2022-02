New York (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung von Global X vom 9. Februar 2022:Global X ETFs, ein weltweit führender US-Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs), gibt am 9. Februar 2022 die Auflegung von zwei neuen europäischen UCITS ETFs an der Deutschen Börse auf Xetra und an der London Stock Exchange bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...