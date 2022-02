Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Amundi hat im vergangenen Jahr unterm Strich 60 Milliarden Euro an frischem Geld von Investoren anvertraut bekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Zudem habe der Asset Manager die Übernahme des auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) spezialisierten Mitbewerbers Lyxor vollendet. Für 825 Millionen Euro würden die Pariser 148 Milliarden Euro an Kundengeldern erhalten. Damit klettere das von Amundi insgesamt verwaltete Vermögen auf exakt 2,064 Billionen Euro. ...

