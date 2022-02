H2-Industries will in Ägypten jährlich vier Mio Tonnen organische Reststoffe und Plastikmüll, der an der Mittelmeer-Einfahrt des Suezkanals gesammelt werden soll, in 300.000 Tonnen Wasserstoff umwandeln. Nach eigenen Angaben hat der globale Energiespeicherkonzern mit Hauptsitz in New York bereits die vorläufige Genehmigung von den zuständigen Behörden der Wirtschaftszone des Suezkanals erhalten. Die ...

