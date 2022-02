Von 84 € im Top ging es auf 60 €. Jetzt hat ENERGIEKONTOR für zwei geplante förderfreie Solarparkprojekte in Brandenburg erstmalig langfristige Stromabnahmeverträge mit einem deutschen Industrieunternehmen (Corporate PPAs mit Bosch) vereinbart. Es geht um eine Erzeugungsleistung von mehr als 70 MW. Mit dem derzeit bestehenden Schwerpunkt in Deutschland sollte die Ertragssensitivität des Gesamtportfolios für die Spotpreise am Strommarkt sehr hoch sein. Bitte bedenken Sie: Seit Mai 2021 ist der Strompreis im Schnitt von 5,3 Cent/kWh auf 22,11 Cent/kWh im Dezember 2021 gestiegen und heute immer noch um Faktor 4 höher als im Durchschnitt 2019 bis Ende 2020.



