Die Preissprünge an den Strombörsen lassen viele Unternehmen ihre langfristigen PPA-Strategien überdenken, so die Berater von Pexapark. Kurzfristige Stromabnahmeverträge werden attraktiver, da sie die Risiken reduzieren.Das Erneuerbare-Beratungsunternehmen Pexapark aus Zürich ist überzeugt, dass die jüngsten Sprünge bei den Strompreisen die Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Stromabnahmeverträgen (PPAs) mit einer Laufzeit von zehn Jahren und mehr auf die Probe stellen werden. Zugleich läuten die derzeitigen Marktturbulenzen die Ära der kurzfristigen PPA ein, heißt es in Pexaparks neuen Report ...

Den vollständigen Artikel lesen ...