Berlin / Bayern / NRW (ots) -Die Corona-Pandemie hat wie unter einem Brennglas aufgezeigt, wie enorm der Investitionsstau an Schulen in Deutschland ist: Bis heute mangelt es an Luftfiltern, Kinder und Lehrende sitzen viele Stunden täglich in baufälligen und stickigen Gebäuden. Durch fehlende Wärmedämmung wächst der Schimmel in den Klassenzimmern und im Keller bollert häufig eine Öl- oder Gasheizung, die die Klimakrise weiter anfeuert. Statt Vorbild beim Klimaschutz zu sein, sind die öffentlichen Schulgebäude echte Klimakiller und gefährden zudem die Gesundheit unserer Kinder.Anlässlich der Vergabe der Halbjahreszeugnisse in Bayern schlagen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie Bau-Experten Alarm für ein schnelles Handeln der Bundesregierung. Die DUH stellt zudem die in Bayern und Nordrhein-Westfalen startenden Kampagnen für eine Sanierungsoffensive in Schulen vor.Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird die Pressekonferenz digital über Zoom durchgeführt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Sie erhalten im Anschluss von uns die Zugangsdaten. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich ebenfalls gerne jederzeit an den DUH-Newsroom.Datum:Freitag, 18. Februar 2022 um 10 UhrTeilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin- Johanna Börgermann, Landesschülersprecherin NRW- Moritz Meusel, Bezirksschülersprecher der oberfränkischen Gymnasien- Ursula Sowa, Mitglied des Bayerischen Landtags Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Baupolitische Sprecherin- Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern- Prof. Dipl.-Ing. Clemens Richarz, 1. Vizepräsident der Bayerischen Architektenkammer