Das Biotechunternehmen CureVac macht Forschritte bei der Entwicklung eines mRNA-Grippeimpfstoffs zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline. In einer klinischen Studie der Phase-1 sei der erste Proband mit dem Vakzin geimpft worden, teilte das Tübinger Unternehmen am Donnerstag mit. Die Studie in Panama soll insgesamt bis zu 240 gesunde, erwachsene Teilnehmer umfassen. Der saisonale Impfstoff auf Basis von Boten-RNA (mRNA) soll insgesamt ...

