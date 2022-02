Die Lehrstellensituation ist im laufenden Jahr stabil. Insgesamt hat sich die Berufsbildung in der Corona-Zeit als krisenresistent erwiesen.Bern - Die Lehrstellensituation ist im laufenden Jahr stabil. Insgesamt hat sich die Berufsbildung in der Corona-Zeit als krisenresistent erwiesen. Gemäss ersten Trendmeldungen aus den Kantonen per Ende Januar verläuft die Lehrstellenbesetzung vergleichbar wie in den Vorjahren, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) am Donnerstag schrieb. Für den Lehrbeginn 2022...

