Ein geomagnetischer Sturm hat 40 von 49 frisch gestarteten Starlink-Satelliten abstürzen lassen - ein spektakuläres Video zeigt nun den Wiedereintritt eines der vom Sonnensturm gebeutelten Satelliten in die Erdatmosphäre. Weitere dürften folgen. Bis 2025 erwarten Weltraumwetterexpert:innen den Höhepunkt des aktuellen Sonnenzyklus mit intensiver werdender solarer Aktivität, die sich auch in heftigeren geomagnetischen Stürmen äußert. Entsprechend sei für die kommenden Jahre mit der Beschädigung von immer mehr Satelliten zu rechnen - nicht zuletzt deshalb, weil in den vergangenen Jahren Tausende neue Satelliten in den Orbit gebracht wurden...

