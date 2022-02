Docklands, Australien (ots/PRNewswire) -Nach einem Wettbewerbsverfahren in ganz ANZ im letzten Jahr hat der in Australien ansässige, mehrfach ausgezeichnete CFD-Broker Pepperstone Saatchi & Saatchi New Zealand als globale Strategie- und Kreativagentur beauftragt, die Entwicklung und Markteinführung eines neuen Markenangebots zu unterstützen.Mit einer wachsenden globalen Präsenz, Lizenzen in sieben Ländern und einer mehr als zehnjährigen Geschichte wollte Pepperstone neue Wege beschreiten.Die heitere Kampagne soll sich von der Masse der mit Aktienbildern gefüllten und typisch ernsten Handelskommunikation abheben, indem sie den Betrachter in die Gedankenwelt des Händlers versetzt und Pepperstone eine unverwechselbare Stimme im Markt verleiht, um die Markenbekanntheit durch eine einprägsame Plattformidee zu steigern.Day Trader sind stets hellwach gegenüber Ereignissen, die Indizes verändern oder Marktschwankungen auslösen könnten. Sie denken sofort an die Kettenreaktion und die möglichen Auswirkungen, die diese Situationen auf den Markt haben könnten. Und wie wir alle haben sie, wenn sie Entscheidungen treffen, die vorsichtigen, risikofreudigen und rationalen Stimmen in ihrem Kopf.Jordan Sky, Creative Director bei Saatchi & Saatchi, sagt: "Day Trader sind eine so spezifische Zielgruppe mit ihrer eigenen Sprache und Denkweise, dass es fast wie eine B2B-Kampagne ist. Um diese Kampagne zu machen, sind wir in die Welt des Handels eingetaucht und haben uns in die Gedanken eines Händlers hineinversetzt - und schließlich dachten wir uns, warum sollten wir das nicht wörtlich tun?"Tony Gruebner, Pepperstone, Global Chief Marketing Officer, sagte: "Der Hauptgrund für den bisherigen und anhaltenden Erfolg von Pepperstone ist die Leidenschaft für die kontinuierliche Verbesserung jeder Facette der Handelserfahrung für unsere Kunden. Wir tun dies durch ein tiefes Verständnis dafür, was es bedeutet, ein Händler zu sein, und durch Einfühlungsvermögen für die Höhen und Tiefen eines typischen Tages, nicht nur in finanzieller, sondern auch in emotionaler Hinsicht. Ich bin begeistert, dass wir mit Saatchi & Saatchi NZ ein Konzept entwickelt haben, das dies zum Leben erweckt, indem es den inneren Konflikt und das Dilemma beim Treffen von wichtigen Entscheidungen auf den Punkt bringt und so den inneren Dialog zwischen all den verschiedenen Persönlichkeitstypen, die in jedem Händler stecken, aufzeigt. Diese Kampagne illustriert, dass wir bei Pepperstone die ganze Bandbreite an Emotionen verstehen, die unsere Kunden durchleben, aber dass das, was sie letztendlich verbindet, der Nervenkitzel der Herausforderung ist".Steve Cochran, Saatchi & Saatchi NZ, Chief Creative Officer, sagte: "Diese Werbespots wurden unter ziemlich strengen Covid-Beschränkungen gefilmt. Dass ein einziger talentierter Schauspieler am Set verschiedene Rollen spielt, hat nicht nur Spaß gemacht, sondern war sicher auch eine gute Möglichkeit, die Regeln der sozialen Distanzierung einzuhalten."Diese Kampagne, die von Florence Noble von Eight Films gedreht wurde, lief zwar nicht in Neuseeland, wurde aber am 9. Februar 2022 einem weltweiten Publikum vorgestellt.Marke 30" https://youtu.be/OxWSlZk6vDk Auto-Trading https://youtu.be/KqxnANvhxZE Multi-Assets https://youtu.be/x7eJHpWwp-QCredits: Verantwortlicher für Marketing: Tony GruebnerLeiter der Marketingabteilung: Sheetal Maharaj und Anna SimmondsAgentur: Saatchi & Saatchi NZProduktionsfirma: AchtAusführende Produzentin: Claire KellyRegisseurin: Florence NobleMusik: Mike NewportTon: Shane Taipari, Franklin RoadFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Rosie Barclay, MSL-Gruppe, rosie.barclay@mslgroup.comÜber PepperstonePepperstone wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der für seinen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt ist. Die Pepperstone-Gruppe hat weltweit verbundene Unternehmen und unterliegt der Aufsicht der Australian Securities & Investments Commission ASIC, der britischen Financial Conduct Authority FCA, der Cyprus Securities & Exchange Commission CySec, der Securities Commission of the Bahamas SCB, der Dubai Financial Services Authority DFSA, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und der Capital Markets Authority of Kenya CMA.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpgPressekontakt:Sheetal Maharaj,media@pepperstone.com,+61487433825Original-Content von: Pepperstone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151217/5143603