DGAP-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Effecten-Spiegel AG: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 und Dividendenvorschlag



10.02.2022 / 14:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DGAP-Adhoc: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 und Dividendenvorschlag Für die Effecten-Spiegel AG war das Börsenjahr 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr. Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen kommt der Jahresüberschuss 2021 auf 5,2 Mio. €, womit das Vorjahresergebnis von 2,04 Mio. € mehr als verdoppelt wurde. Entsprechend der strategischen Zielsetzung der Gesellschaft sollen die Aktionäre an diesem positiven Ergebnis beteiligt werden. Der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 soll daher - vorbehaltlich der Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie unter Berücksichtigung von gesetzlichen Ausschüttungssperren - die Ausschüttung einer Basisdividende von 0,55 € zzgl. einer Jubiläumsdividende von 0,50 € je berechtigter Vorzugs- und Stammaktie vorgeschlagen werden. Dies entspricht einer Gesamtdividende von 1,05 € je berechtigter Vorzugs- und Stammaktie der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021. Düsseldorf, den 10. Februar 2022 Marlis Weidtmann

Vorstand Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com Stammaktie:

WKN: 564760/ISIN: DE0005647606

Vorzugsaktie:

WKN: 564763/ISIN: DE0005647630

Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart 10.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de