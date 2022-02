NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Analyst Stan Noel rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass die Briten ein Übernahmeangebot der französischen Iliad für das Italien-Geschäft von Vodafone ablehnen. Sollte Iliad allerdings die Offerte auf über 14 Milliarden Euro aufstocken, dann dürfte der Telekomkonzern schwach werden. Wettbewerbsrechtlich würde ein solcher Deal allerdings Fragen aufwerfen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 00:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

