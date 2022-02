Herbert Juranek, Addiko Bank, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Börsengang der Addiko Bank 20192. Die Errichtung des historischen Börsengebäudes am Ring.3. Die Einführung der Österreichischen Termin- und Optionenbörse und des ATX in 1991.4. Einführung des elektronischen Handelssystems Xetra in 1999.5. Zukunft: Ergreifung der Chancen durch Blockchain & des Potentials des österreichischen Venture Capital Eco Systems. Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...