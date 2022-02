NEW YORK (dpa-AFX) - Ein unerwartet starker Preisschub in den USA hat am Donnerstag US-Staatsanleihen belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,32 Prozent auf 126,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,98 Prozent. Dies ist das höchste Niveau seit Sommer 2019.

Die Verbraucherpreise sind im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Inflationsrate seit 1982. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 7,3 Prozent gerechnet.

"Von einem Abflauen des Preisauftriebes ist nichts zu spüren, die Teuerung steigt auf breiter Front", schrieb Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Den Arbeitnehmern bleibt von ihren üppigen Lohnzuwächsen in realer Rechnung nichts übrig." Der Druck auf die US-Notenbank Fed, entschlossen auf die Bremse zu treten, werde immer größer./la/bgf/jha/