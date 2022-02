INIT ist inzwischen wieder auf dem Niveau gelandet, wo es ursächlich herkam, von 30 bis 47 € explodiert und nun wieder bei 30/31 € gelandet. INIT steht für Telematik-Technologie im öffentlichen Nahverkehr. Dieser Markt wächst international rasant und INIT rechnet im Moment mit 180 Mio. € Umsatz in diesem Jahr, aber einer zweistelligen Wachstumsrate pro Jahr im Markt für öffentliche Bus- und Straßenbahn-Informationen bzw. Steuerung des Berufsverkehrs, der im Bedarf von aktuell 31 Bio. Fahrgastkilometer auf 67 Bio. in 30 Jahren hochgerechnet wird.



Technologie pur. INIT profitiert damit vom Boom im öffentlichen Verkehr. Ein KGV um geschätzt 16 ist die aktuelle Ausgangslage.



