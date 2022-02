Für die Aktien der zuletzt eingebrochenen Tech-Werte hellt sich die Lage deutlich auf. Das gilt auch für die Papiere von Nvidia. In einem beachtlichen Rebound haben die Bullen am gestrigen Mittwoch den Kurs gleich über zwei wichtige Marken getrieben. Damit die Rally weitergeht, muss der Titel jetzt diese Hürden knacken. Nach dem Kursrutsch fand die Aktie des Chipherstellers Halt an der starken Unterstützung, die von den September-Hochs und dem GD200 bei 225 Dollar ausgeht. Von dort aus startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...