Zürich, 10. Februar 2022



Erste Vorsorge-Stiftung live! Netcetera's digitales Verwaltungssystem für Pensionskassen ist produktiv



Die erste Pensionskasse hat das Verwaltungssystem P40 von Netcetera im Januar 2022 erfolgreich in Betrieb genommen. Die Softwarefirma mit 25 Jahren Erfolgsbilanz in der Schweizer Fintech-Branche hat das Produkt Ende 2021 lanciert und genau das Bedürfnis des Marktes getroffen. Das beweist dieser erste Go-Live, eine Pensionskasse von Netcetera's Kunde und Partner Berag. Das komplett digitale Verwaltungssystem von Netcetera deckt die gesamten Geschäftsprozesse von Pensionskassen inklusive der digitalen Kanäle zu Versicherten und Arbeitgebern ab. Mit diesem neuen Produkt für die Vorsorge-Branche gelingt Pensionskassen die Transformation in eine zukunftssichere digitale Verwaltung. Philipp Sutter, CEO Berag, ist begeistert: «Die Supermaschine P40 hat den produktiven Betrieb aufgenommen. Die Revolution hat begonnen! Dies ist ein grossartiger Moment und die Überzeugung, mit Netcetera genau den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, ist stark, denn hinter P40 steht ein grosses und grossartiges Team.» Entwickelt von einem Team von zeitweise über 30 Spezialisten, sind in den vergangenen Monaten über tausend Jahre Programmiererfahrung und hunderte von Jahren BVG-Expertise in das neue System P40 eingeflossen. Martin Meier, Managing Director Financial Technology bei Netcetera, ist stolz: «Wir haben mit dem Freischalten der ersten Pensionskasse auf dem System den ersten Meilenstein unserer Vision «Vorsorge total digital» erfolgreich umgesetzt. Wir treiben die Entwicklung eines komplett digitalen Geschäftsprozesses für Pensionskassen nun mit weiteren Funktionen voran.» Noch 2022 werden mehrere weitere Stiftungen migriert. Zudem wird das System erweitert, damit auch 3a und Freizügigkeitsstiftungen verwalten werden können. Weitere Informationen zu P40:

https://p40.netcetera.com

Medienkontakt: Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über Netcetera Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com Zusatzmaterial zur Meldung:



