An der Wall Street stand gestern erneut Erholung auf der Agenda. Der Dow Jones legte um knapp 0,9 Prozent zu. Deutlich stärker präsentierten sich die Technologietitel. Der Nasdaq 100 verbuchte einen Zugewinn von 2,1 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Coinbase, Disney, Coca-Cola, Twitter, Uber, Twilio und Mattel. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.