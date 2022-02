Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Dividendenvorschlag von 1,26 Euro je Vorzugsaktie und 1,25 Euro je Stammaktie- Frank Riemensperger zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenDer Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 25. März 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,26 Euro je Vorzugsaktie und 1,25 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 85,9 Millionen Euro betragen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie.Da die Amtszeit des Aufsichtsrats der Sartorius AG mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung endet, hat der Aufsichtsrat zudem über die Personalvorschläge an die Hauptversammlung für die Wahl der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat entschieden. Die Aufsichtsratsmitglieder Prof. David Raymond Ebsworth, Dr. jur. Daniela Favoccia, Dr. Lothar Kappich, Ilke Hildegard Panzer und Prof. Dr. Klaus Rüdiger Trützschler werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.Erstmalig zur Wahl vorgeschlagen wird der Diplom-Informatiker und Digitalexperte Frank Riemensperger, der lange Jahre in Führungspositionen beim Beratungsunternehmen Accenture tätig war. Der Aufsichtsrat dankte Prof. Dr. Thomas Scheper, der für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht, für seine langjährige Arbeit, seine Expertise und seinen großen Einsatz.Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.Nächste Termine17. Februar 2022: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 202125. März 2022: Hauptversammlung20. April 2022: Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 202221. Juli 2022: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 202219. Oktober 2022: Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis September 2022Sartorius in KürzeDer Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. Folgen Sie Sartorius auf Twitter @Sartorius_Group und auf LinkedIn.petra.kirchhoff@sartorius.comwww.sartorius.comKontakt:Petra KirchhoffHead of Corporate Communications und Investor Relations+49 (0)551.308.1686petra.kirchhoff@sartorius.comwww.sartorius.comFolgen Sie Sartorius auf Twitter und auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123369/Sartorius_Logo.jpgOriginal-Content von: Sartorius AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9623/5143743