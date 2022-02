DJ CORONA-BLOG/Gewerkschaft warnt vor Abwanderung im Gastgewerbe

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Gewerkschaft warnt vor Abwanderung im Gastgewerbe

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat angesichts einer nur leichten Erholung des Inlandstourismus vor einer weiteren Abwanderung von Fachkräften gewarnt. "Die Pandemie hat das Gastgewerbe so stark getroffen wie kaum eine andere Branche. Wegen fehlender Perspektiven und Einbußen durch das Kurzarbeitergeld haben bereits Zehntausende Beschäftigte mit den Füßen abgestimmt - und sich beruflich umorientiert", sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Böten Hoteliers und Wirte nicht flächendeckend attraktivere Arbeitsbedingungen, dürfte es "vielerorts bald kein Personal mehr geben, um die Gäste zu bedienen". Die Behebergungsbetriebe hatten 2021 laut Statistischem Bundesamt 2,7 Prozent mehr Übernachtungen als 2020 verzeichnet, aber 37,4 Prozent weniger als 2019.

Abstimmung über Impfpflicht könnte sich verschieben

Die Entscheidung über ein Gesetz zur allgemeinen Impfpflicht könnte sich verschieben. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte in der Sendung Frühstart von RTL/ntv, es mache mehr Sinn, Ende März oder Anfang April eine "fundierte Entscheidung" bei dem Thema zu treffen, als frühzeitig eine Entscheidung "aus der Hüfte" zu fällen, die man dann revidieren müsste. Zudem habe man Ende März auch "ausreichend Daten" zur Omikron-Variante, um dann zu wissen, ob man die Impfpflicht überhaupt noch brauche, sagte der Liberale. Dürr sagte zugleich, der Fahrplan solle eingehalten werden. Die Befürworter einer Impfpflicht ab 18 planen, dass die Regelung zum 1. Oktober greifen soll. Dies wäre auch bei einer verschobenen Bundestagsentscheidung erreichbar. Bislang war davon ausgegangen worden, dass die Gruppenanträge zur Impfpflicht in der kommenden Woche erstmals im Bundestag beraten werden und Mitte März eine Entscheidung gefällt wird.

Holetschek bekennt sich im Grundsatz zu einrichtungsbezogener Impfpflicht

Nach den Irritationen über Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) klargestellt, dass die Landesregierung weiterhin eine einrichtungsbezogene Impfpflicht befürwortet. Bayern halte diese nach wie vor für eine gute Idee, sagte Holetschek dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings dürfte sich deren Einführung um ein "paar Wochen" verschieben, sagte er weiter. Söder hatte zuvor angekündigt, das Land werde das Bundesgesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die Mitte März wirksam wird, zunächst de facto nicht umsetzen. Dies hatte zu erheblichen Diskussionen geführt. Söder war die Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze vorgeworfen worden, da das auch mit Zustimmung Bayerns beschlossene Gesetz bundesweit geltendes Recht ist.

FDP fordert Ende von 2G, 2G-plus und 3G für Handel und Hotels

Wenige Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch hat die FDP gefordert, die Corona-Maßnahmen deutlich zu lockern. "Die MPK muss die ersten Schritte zurück zu mehr Freiheit einleiten: Als erstes muss dort, wo durchgängig Maske getragen werden kann, 2G-plus, 2G und 3G abgeschafft werden. Sprich: im Einzelhandel und in Hotels", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Bild-Zeitung. Dürr betonte, dass an Lockerungen kein Weg vorbeiführe, "wenn die Kliniken der Omikron-Welle weiter standhalten". Der FDP-Politiker verlangte außerdem, die Kontaktdatenerfassung zu streichen. Außerdem forderte er ein Ende der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte.

Lauterbach eckt mit Äußerung zu stark steigenden Corona-Toten an

Eine Äußerung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einer stark steigenden Zahl an Corona-Toten im Falle einer Lockerung der Beschränkungen hat Kritik hervorgerufen. Ethikratsmitglied Stephan Rixen sagte dem Portal ZDFheute.de am Mittwoch, dass "Bedrohungsszenarien ins Blaue hinein Grundrechtsbeschränkungen nicht rechtfertigen" könnten. Hamburgs CDU-Vorsitzender Christoph Ploß nannte Lauterbach bei "Bild" einen "Angstminister". Lauterbach hatte am Dienstagabend im ZDF erneut eindringlich vor verfrühten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gewarnt. Wenn Deutschland den Weg Israels mit wegfallenden Maßnahmen gehen würde, käme Deutschland auf eine höhere Sterbequote. "Ich mag mir einfach gar nicht vorstellen, dass wir in einer Situation wären, so spät in der Pandemie, wo wir gute Impfungen haben, wo wir dann 400, 500 Tote am Tag hätten", sagte der Gesundheitsminister.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.465,4 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen bundesweit bei 1.465,4 (Vorwoche: 1283,2). Am Mittwoch hatte sie bei 1.450,8 gelegen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstagmorgen bei 247.862 (236.120) - nach 234.250 am Mittwoch. Es wurden am Donnerstag zudem 238 (164) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Mittwoch bundesweit bei 6,07 (4,77).

