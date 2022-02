Hamburg (ots) -Unter dem Motto "Mind Popping" launcht Pringles eine neue Rebrand-Kampagne für all jene Pringles Fans, die im Herzen verspielt sind, es im täglichen Leben aber häufig nicht zum Ausdruck bringen können. Mit der Kampagne sollen sie inspiriert werden, dem Alltag einfach mal zu entfliehen. Ein Highlight der Kampagne bildet eine spektakuläre, "Mind Popping" Lichtshow im Londoner Lee Valley VeloPark, wo 2012 ein Teil der Olympischen Spiele ausgetragen wurde. In Deutschland wird die Kampagne über Social Media ausgespielt.Neue Kampagne zeigt: so genial ist nur PringlesZwei Jahre dauerte es, die neue Kampagne auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig ist dies das erste Mal, dass die ikonische Marke seit Einführung von "Pop, Play, Eat" und "Once you pop, you can't stop" mit "Mind Popping" einen neuen Claim einführt - und die DNA von Pringles darin spiegelt. Denn von Anfang an war es das Ziel von Pringles, einen Snack zu kreieren, der die Menschen umhaut. Von der einzigartigen Form, die sich perfekt an die Zunge schmiegt, über den unverkennbaren Geschmack, der dafür sorgt, dass jeder Chip ganz genau wie der letzte schmeckt, bis hin zu der Tatsache, dass sich die Chips ideal in einer Dose stapeln lassen - einfach "Mind Popping"! Jetzt möchte die Marke mit allem was sie tut, "Mind Popping" sein und zeigen, dass Pringles das perfekte Snacking-Erlebnis bieten und bei allem was man tut, für überraschend genialen Spaß sorgt."Wir wollen die Menschen umhauen, so wie es unser geniales Produkt jeden Tag tut. Die Kampagne 'Mind Popping' ist dafür die perfekte Plattform. Wir sehen dies als einen Schritt nach vorne - nicht nur für die Marke, sondern auch für die gesamte Produktkategorie. 'Mind Popping' wird die spielerische Neugier unserer Verbraucher:innen auf eine Weise wecken, wie es nur Pringles kann", so Stephen Duggan, Pringles European Marketing Director.Um die Kampagne zum Leben zu erwecken und ihren Start zu feiern, hat Pringles im Lee Valley Velopark (Olympic Velodrome) eine fünfminütige "Mind Popping"-Lichtshow veranstaltet. Dabei werden "Mind Popping"-Animationen und Influencer-Inhalte von Ollie.B aus Großbritannien, Andres Moreno aus Spanien und Pietro Cataudella aus Italien gezeigt - allesamt verdeutlichen sie, dass Pringles der genialste Snack im Universum ist. Die "Mind Popping"-Lichtshow fand am 9. Februar 2022 um 20.30 Uhr statt. Fans können den Stream noch einmal auf dem YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ru5MmGwHU6k)- und dem Facebook-Kanal von Pringles abrufen.Kampagne wird von zwei neuen Produkt-Launches begleitetPünktlich zum Launch der Kampagne erweitert Pringles auch seine Sizzl'N Flame Range, zu der bereits Kickin' Sour Cream (mittelscharf), Spicy BBQ (scharf) und Cheese & Chilli (sehr scharf) gehören. Nun sollen auch die neuen Sorten Pringles Sweet Chilli und Spicy Chorizo mit ihrer mittelscharfen bzw. scharfen Note die Geschmacksnerven der Fans bis an ihre Grenzen bringen. Die neuen Sorten sind bereits seit Januar im ausgewählten Einzelhandel in Deutschland erhältlich.Beteiligte Agenturen:Kunde: PringlesKreativagentur: Grey London Mediaagentur: CaratPR Agentur: Red HavasExperiential Agentur: OnePointFive Produktionsagentur: FriendWeitere Informationen finden Sie unter www.pringles.comPressekontakt:KELLOGG (DEUTSCHLAND) GMBHAriadna BlicharskiBurchardstraße 820095 HamburgAriadnaHelena.Blicharski@kellogg.comOriginal-Content von: Kellogg (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38514/5143783