HALIFAX, Nova Scotia.10. Februar 2022 - E-Tech Resources Inc. (TSX.V:REE, FWB:K2i) ("E-Tech" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Analyseergebnisse der ersten Diamantbohrkampagne bekannt zu geben, die auf dem REE-Projekt Eureka ("Eureka" oder das "Projekt") in Zentralnamibia durchgeführt wurde. Zu den bedeutenden Abschnitten gehören 9,4 m mit 1,3 % Total Rare Earth Oxide ("TREO") (ED008), 4,8 m mit 1,2 % TREO (ED009), 1 m mit 13,4 % TREO (ED017), 3,5 m mit 4 % TREO (ED011), 4,2 m mit 1,2 % TREO (ED017) und 1,9 m mit 1,8 % TREO (ED019). Die Ergebnisse dieser acht Bohrungen, die alle eine Mineralisierung durchteuften, bestätigten das Vorhandensein einer Mineralisierung in den Zonen 1 und 2 in der Tiefe und deren südliche Erweiterung im Streichen. Die Lagerstätte ist sowohl im Streichen als auch in der Tiefe weiterhin offen. Das Unternehmen wartet auf den Erhalt weiterer Ergebnisse aus den verbleibenden 5 Bohrungen dieser ersten Diamantbohrkampagne, die im September 2021 abgeschlossen wurde. Die bisherigen Ergebnisse der Diamantbohrungen wurden in der Pressemitteilung vom 10. November 2021 veröffentlicht.

Elbert Loois, CEO von E-Tech Resources Inc. kommentierte:

"Die bisher vorliegenden Analyseergebnisse zeigen eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung sowohl in die Tiefe als auch im Streichen. Es wurden weitere monazithaltige Karbonatitgänge durchteuft, was auf eine Verbindung zwischen den Zonen 1 und 2 hindeutet. Wir sind begeistert von der Aussicht, die bekannte Mineralisierung während unserer laufenden zweiten Diamantbohrkampagne weiter auszudehnen. Nach Erhalt der restlichen Bohrergebnisse wird unser nächster Schritt die Entwicklung eines Ressourcenblockmodells als Grundlage für die Aktualisierung der aktuellen Mineralressourcenschätzung sein."

Die neu erhaltenen Analyseergebnisse sind Teil des Ressourcenerweiterungsprogramms in den Zonen 1, 2 und 3, das Ende September 2021 abgeschlossen wurde. Das Programm umfasste 20 Diamantbohrungen (DD) mit einer Gesamtlänge von 5.761 Metern. Abbildung 1 zeigt die Lage der Bohransatzpunkte und die bis dato erhaltenen Analyseergebnisse. Diese Analyseergebnisse beinhalten die neu erhaltene Charge von 541 Proben aus insgesamt 1.288 Proben, die die Bohrungen ED008, ED009, ED010, ED011, ED012, ED016, ED017 und ED019 repräsentieren.

Die Lage der DD- und RC-Bohrungen der früheren Bohrarbeiten sowie der laufenden Kampagne sind in Abbildung 1 dargestellt. In dieser Abbildung zeigt das weiß umrandete Feld den Bereich der projizierten Bohrungen an, der für den erweiterten Profilschnitt (A-B) verwendet wurde, wie in den Abbildungen 2 und 3 detailliert dargestellt.

ABBILDUNG 1: Draufsicht mit Bohransatzpunkten und Bohrspuren bei Eureka, Namibia, und den bis dato erhaltenen Analyseergebnissen. Die blauen Rauten zeigen die erhaltenen Analyseergebnisse, einschließlich der acht neu erhaltenen Bohrungen ED008, ED009, ED010, ED011, ED012, ED016, ED017 und ED019. Rote Linien stellen Spuren der DD-Bohrungen dieser neuen Analyseergebnisse dar. Rote Punkte sind RC-Bohrungen, die im Jahr 2017 niedergebracht wurden. Das weiß umrandete Feld zeigt den Bereich der Bohrungen an, der für die Projektion in dem Profilschnitt (A-B) verwendet wurde, wie in Abbildung 2 detailliert dargestellt.

ABBILDUNG 2: Das weiß umrandete Feld zeigt den vergrößerten Bereich der Bohrungen, die für die Projektion im Profilschnitt (A-B) verwendet wurden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Der violette Umriss stellt die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für 2021 dar. Die blauen Rauten sind die erhaltenen DD-Analyseergebnisse. Rote Linien stellen DD-Bohrpuren in Verbindung mit neuen Analyseergebnissen dar. Weiße Kreise und Rauten stehen für ausstehende Analyseergebnisse. Rote Punkte sind RC-Bohrungen aus dem Jahr 2017.

Die Analyseergebnisse der Bohrungen ED0008 und ED009 bestätigen die Kontinuität der REE-Mineralisierung in der Tiefe mit vertikalen Tiefen der Abschnitte von bis zu 255 m (Zone 2) und 194 m (Zone 1), verglichen mit der maximalen Tiefe von 60 m der MRE, die von SRK Consulting (UK) ("SRK") mit Stichtag 2. August 2021 erstellt wurde. Die Analyseergebnisse der Bohrungen ED011, ED016, ED017 und ED019 deuten darauf hin, dass die Karbonatitgänge gestapelt zu sein scheinen.

Der schematische Profilschnitt (A-B) in Zone 1 zeigt die Highlights der erhaltenen Analyseergebnisse im Vergleich zur aktuellen MRE, wie in Abbildung 3 dargestellt. Der Bereich der projizierten Bohrungen, der für die Darstellung dieses Profilschnitts verwendet wurde, ist innerhalb des weiß umrandeten Feldes dargestellt, wie in Abbildung 2 ausführlich beschrieben, einschließlich der DD-Bohrungen ED001, ED002, ED004, ED009 und der RC-Bohrungen ER002, ER020, EU001, EU003, EU004.

ABBILDUNG 3: Schematischer Profilschnitt durch Zone 1, einschließlich der Projektion aller relevanten DD- und RC-Analyseergebnisse. Die neuen Analyseergebnisse aus Bohrung ED009 sind gelb markiert. EU001, EU003 und EU004 sind die historischen RC-Bohrungen, die für die MRE-Abgrenzung verwendet und im Jahr 2017 niedergebracht wurden.

Eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse aus den acht (8) Diamantbohrungen ist in Tabelle 1 enthalten.

TABELLE 1: Signifikante Abschnitte der neuen Analyseergebnissen der Kernbohrkampagne (DD) 2021. Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen, während die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung schätzungsweise zwischen 60 und 80 % der gebohrten Längen liegt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die wahre Mächtigkeit der Intrusionsgänge zu bestimmen.

Bohrloch von bis Abschnitt m TREO % Koordinaten Zone ED008 69,2 70,3 1,1 3,5 526341 7562679 Zone 2 ED008 81 82,1 1,1 0,7 Zone 2 ED008 96,4 97,2 0,8 0,5 Zone 2 ED008 100,2 100,6 0,4 3,9 Zone 2 ED008 106,5 107,7 1,2 2,7 Zone 2 ED008 109,7 110,3 0,6 6,7 Zone 2 ED008 126,5 127 0,5 3,1 Zone 2 ED008 154 154,4 0,4 0,5 Zone 2 ED008 231,4 231,6 0,2 8,1 Zone 2 ED008 249,3 250 0,7 3,8 Zone 2 ED008 255,7 257,7 2 2,4 Zone 2 ED008 260,3 260,5 0,2 0,9 Zone 2 ED008 270,3 272,4 2,1 0,4 Zone 2 ED008 273,3 273,7 0,4 0,5 Zone 2 ED008 278,6 280,4 1,8 1,1 Zone 2 ED008 287,1 290,1 3 1,8 Zone 2 einschl. 288 289 1 4,2 Zone 2 ED008 303,3 312,7 9,4 1,3 Zone 2 einschl. 305,2 306,9 1,7 4,6 Zone 2 ED008 314,8 315 0,2 3,2 Zone 2 ED008 334,1 335,7 1,6 0,4 Zone 2 ED008 340,2 341,7 1,5 0,7 Zone 2 ED008 348,4 348,9 0,5 0,4 Zone 2 ED009 65,4 66,3 0,9 1 526529 7562615 Zone 1 ED009 85,5 86 0,5 0,5 Zone 1 ED009 247,3 247,6 0,3 9,1 Zone 1 ED009 253,2 258 4,8 1,2 Zone 1 einschl. 257,2 258 0,8 5,4 Zone 1 ED009 263,7 264,2 0,5 0,5 Zone 1 ED010 140 141,3 1,3 1,5 526371 7562312 Zone 3 ED010 157,5 159,5 2 1,2 Zone 3 einschl. 158,6 159,5 0,9 2,5 Zone 3 ED010 176,4 177,2 0,8 0,3 Zone 3 ED010 191,8 192,4 0,6 0,5 Zone 3 ED011 180,8 181,4 0,6 1 526124 7562677 Zone 2 ED011 199 200 1 0,3 Zone 2 ED011 210 210,8 0,8 1,3 Zone 2 ED011 223,3 225,3 2 0,7 Zone 2 ED011 229,3 232,6 3,3 0,4 Zone 2 ED011 240,3 241,3 1 0,3 Zone 2 ED011 259 260 1 0,5 Zone 2 ED011 274,6 278,1 3,5 4 Zone 2 ED011 296,5 297,5 1 1,6 Zone 2 ED011 310,9 312,2 1,3 0,4 Zone 2 ED011 336,6 336,9 0,3 1,5 Zone 2 ED012 81 81,7 0,7 1,7 526272 7562072 Zone 3 ED016 12,5 17,1 4,6 0,4 526227 7562361 Zone 3 einschl. 16,1 17,1 1 0,9 Zone 3 ED016 42,4 46,5 4,1 1,7 Zone 3 einschl. 42,4 45 2,6 2,4 Zone 3 ED016 84,4 90,2 5,8 0,7 Zone 3 einschl. 84,4 86,2 1,8 0,9 Zone 3 ED016 137,1 139,2 2,1 0,4 Zone 3 ED016 152 153 1 2,9 Zone 3 ED016 154,5 156,5 2 2,8 Zone 3 ED016 172,6 173,2 0,6 1,1 Zone 3 ED016 202,8 204 1,2 0,5 Zone 3 ED016 214,8 216 1,2 0,7 Zone 3 ED016 229,7 231,2 1,5 1,1 Zone 3 ED016 236,4 237,4 1 1,2 Zone 3 ED016 239,6 240,7 1,1 0,6 Zone 3 ED017 19,8 20,8 1 13,4 526306 7562562 Zone1/3 ED017 22,5 23,2 0,7 1,7 Zone1/3 ED017 92,6 93,8 1,2 0,7 Zone1/3 ED017 98 99,7 1,7 1,5 Zone1/3 ED017 100,6 102,8 2,2 1,4 Zone1/3 ED017 104,7 107,3 2,6 0,4 Zone1/3 ED017 207,8 210,7 2,9 0,8 Zone1/3 ED017 223,1 233,9 10,8 0,2 Zone1/3 ED017 235,7 237,2 1,5 0,4 Zone1/3 ED017 248,2 248,8 0,6 0,7 Zone1/3 ED017 256,3 261,6 5,3 0,2 Zone1/3 ED017 276,5 278,1 1,6 1,5 Zone1/3 einschl. 276,5 277 0,5 4,5 Zone1/3 ED019 58,9 61,5 2,6 0,3 526249 7562544 Zone1/3 ED019 127,1 127,5 0,4 0,3 Zone1/3 ED019 129,1 129,7 0,6 0,3 Zone1/3 ED019 139,5 140,4 0,9 0,5 Zone1/3 ED019 174,7 175,8 1,1 0,7 Zone1/3 einschl. 175,2 175,8 0,6 1,2 Zone1/3 ED019 180,9 182,8 1,9 1,8 Zone1/3 einschl. 181,7 182,8 1,1 2,8 Zone1/3 ED019 186,5 187,6 1,1 0,6 Zone1/3 einschl. 186,5 187 0,5 1,2 Zone1/3 ED019 199,1 204,6 5,5 0,6 Zone1/3 einschl. 200,6 202,4 1,8 1,0 Zone1/3 ED019 205,8 209,8 4 0,4 Zone1/3 ED019 214,4 214,9 0,5 1,6 Zone1/3 ED019 222,8 225,5 2,7 0,2 Zone1/3 ED019 230,3 231,8 1,5 0,5 Zone1/3 ED019 249,9 250,3 0,4 0,7 Zone1/3 ED019 261,6 262,1 0,5 0,5 Zone1/3 ED019 265,3 265,7 0,3 0,3 Zone1/3

Technische Offenlegung von Eureka

Das Unternehmen erstellte seine aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt Eureka mit Stichtag 2. August 2021. Die MRE wurde von der Firma SRK Consulting (UK) ("SRK") erstellt. Ein unabhängiger technischer Bericht mit dem Titel: "Independent Technical Report: Eureka, Rare Earth Project, Namibia" wurde ursprünglich am 15. September 2021 veröffentlicht und unterstützt die Veröffentlichung der MRE und ist auf SEDAR und der Website des Unternehmens verfügbar.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Probenergebnisse von E-Tech wurden von unabhängiger Seite durch ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC") überwacht, das auch die Verwendung von zertifizierten Referenzstandards, Blindproben und Doppelproben umfasst. Die QA/QC-Proben machen 10 % aller eingereichten Proben aus. Der Bohrkern wird vor Ort in zwei Hälften gesägt und die Hälfte der Bohrkernproben wird sicher zur Probenaufbereitungsanlage von Activation Laboratories Ltd. in Windhoek, Namibia, transportiert. Der Bohrkern wird getrocknet, zerkleinert (90 % kleiner als 2 mm), eine 250-g-Teilprobe wird abgetrennt und pulverisiert (95 % kleiner als 105 µm). Das pulverisierte Probenmaterial wird zur Analyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. in Ontario, Kanada, geschickt. Die REE-Analyse erfolgt nach der Methode 8-REE. Die Probe wird gemahlen (95 % -200 Mesh). Um eine vollständige Aufschmelzung der Restminerale zu gewährleisten, erfolgt eine Aufschmelzung mit Lithiummetaborat/Tetraborat und anschließender Analyse mittels ICP-OES- und ICP-MS.

Qualifizierter Sachverständiger

Pete Siegfried, BSc. (Hons), M.Sc., ist beratender Geologe und Direktor von GeoAfrica Prospecting Services cc und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Siegfried ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Mitgliedsnummer: 221116 (CP Geology), und gemäß National Instrument 43-101ein qualifizierter Sachverständiger. Herr Siegfried erklärt sich mit der Aufnahme dieser Informationen in die Pressemitteilung einverstanden.

Über E-Tech Resources Inc.

E-Tech Resources Inc. (TSX.V:REE und FWB:K2i) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Seltene Erden (REE), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia gerichtet ist. Das Projekt Eureka befindet sich rund 250 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek und 140 km östlich von Walvis Bay, dem wichtigsten Industriehafen Namibias. Das Projekt ist neben der nationalen Autobahn B1 in der namibischen Region Erongo gelegen. Die Lagerstätte Eureka ist in die südzentrale Zone des neoproterozoischen Damara-Gürtels innerhalb der exklusiven Prospektionslizenz ("EPL") mit der Nummer EPL 6762, die Farmen Eureka 99 und Sukses 90 umfasst, gebettet. Namibia gilt als eines der politisch stabilsten Länder Afrikas und verfügt über eine äußerst gut ausgebaute nationale Infrastruktur sowie ein klares und transparentes Bergbaugesetz. Das Unternehmen prüft nach wie vor neue Projektmöglichkeiten zur Erweiterung seines Portfolios im südlichen Afrika.

Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.etech-resources.com oder über Elbert Loois, CEO von E-Tech Resources Inc., unter der Rufnummer +1 (902) 334 1949.

Vorsorgliche Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, wie z.B. Aussagen über den Abschluss der Arbeiten in Namibia durch E-Tech Resources und zukünftige Pläne und Ziele von E-Tech Resources. Diese Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen (einschließlich Annahmen im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Unternehmens und der allgemeinen Wirtschafts- und Marktlage), die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die wiederum schwer vorherzusagen sind, einschließlich Risiken in Bezug auf die Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Explorationsprogramme und Arbeiten in Namibia zu erfüllen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen nahegelegt werden. E-Tech Resources übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind in den von E-Tech Resources bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die unter www.sedar.com abgerufen werden können.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64149Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64149&tr=1



