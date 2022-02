Mainz (ots) -Donnerstag, 17. Februar 2022, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenFast ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch schlafend. Die Dokumentation "Das Geheimnis unseres Schlafs" von Terri Randall, am Donnerstag, 17. Februar 2022, 20.15 Uhr in 3sat, zeigt, welche Bedeutung Schlaf für den Menschen hat und was beim Schlafen passiert. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigt sich die Sendung "scobel" mit der Frage "Was ist Zeit?".Was bedeutet guter Schlaf, und wie kann man ihn bekommen? Die Wissenschaft blickt immer tiefer in das schlafende Gehirn und entdeckt, wie leistungsfördernd Schlaf sein kann. Schlaf ist zentral für die Gedächtnisleistung, er reguliert die Emotionen und stärkt das Immunsystem. Bei Kleinkindern hat sich gezeigt, dass selbst ein kurzes Nickerchen nach dem Erlernen von etwas Neuem dazu beitragen kann, dass diese Informationen haften bleiben. Im Interdisziplinären Schlafzentrum am Pfalzklinikum in Klingenmünster beschäftigt sich Dr. Hans-Günter Weeß seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf. Er wünscht sich "eine neue Schlafkultur". Dies wirke sich nicht nur positiv auf Gesundheit und Lebenserwartung aus, auch die Arbeitswelt und Wirtschaft profitiere von ausgeschlafeneren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weniger Fehler machen und seltener krank sind.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "WissenHoch2" die Sendung "scobel - Was ist Zeit?". Manchmal vergeht Zeit quälend langsam, manchmal rasend schnell, aber nie ist sie aufzuhalten. Albert Einstein sagte, dass Zeit relativ sei. Er stellte fest, dass Uhren unterschiedlich schnell laufen, wenn sie sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch den Raum bewegen. Physikalische Experimente mit hochpräzisen Zeitmessern haben diese Aussage bestätigt. Wie geht man mit Zeit am besten um? Und was wäre, wenn Zeit nur eine Illusion ist, die der Mensch künstlich geschafft hat? Gab es denn vor dem Urknall überhaupt Zeit? Über die vielen Fragen zur Zeit diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Dr. Sibylle Anderl, FAZ-Wissenschafts-Redakteurin, Astrophysikerin und Philosophin, Dr. Marc Wittmann, Psychologe, Humanbiologe und Zeitforscher, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene und Jonas Geißler, Zeitforscher, Zeitberater und Buchautor zum Thema Zeit."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2"Scobel" auf Youtube: https://youtube.com/channel/UCHnmeuSOn1Hscizw6otqWrA3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5143798