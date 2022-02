Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen.New York - Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Allerdings erholten sich die wichtigsten Indizes nach einem schwächeren Handelsstart etwas. Der Leitindex Dow Jones Industrial verringerte seine Auftaktverluste und gab um 0,20 Prozent auf 35'698,66 Punkte nach. Tags zuvor hatte er den höchsten Stand seit Mitte Januar zurückerobert und...

Den vollständigen Artikel lesen ...