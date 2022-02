Die Bundesreigerung will in Zukunft Startups unterstützen, die nicht mehr ganz am Anfang stehen, aber auch noch nicht auf dem Sprung zum Einhorn sind. Eine Milliarde Euro macht der Bund dafür locker. Die Bundesregierung hat angekündigt, vielversprechende Startups darin zu unterstützen, schneller und leichter an finanzielle Förderung zu kommen. Dadurch soll es möglich werden, dass die wachsenden Unternehmen in der Scale-up-Phase leichter den nächsten Schritt machen. Denn insgesamt fehlt es vor allem dann an Geld, wenn die Unternehmen nicht mehr ganz am Anfang stehen, aber noch nicht so groß ...

