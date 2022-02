AMD hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass nun alle erforderlichen Behörden der Übernahme von Xilinx zugestimmt haben. Alle Voraussetzungen für den Abschluss des Deals liegen damit vor - und bereits am kommenden Montag könnte die Transaktion finalisiert werden, hieß es in einer Pressemitteilung. Bereits Ende Januar hat AMD mitgeteilt, dass die chinesischen Wettbewerbsbehörden unter gewissen Voraussetzungen dem Deal zugestimmt haben. Insbesondere die fehlende Genehmigung aus China machte den Anlegern ...

