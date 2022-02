Inflation erreicht Rekordniveau in den USA >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Herkunftskennzeichnung ist längst Realität » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, ... 7,5 Prozent: Inflation erreicht Rekordniveau in den USA Seit 40 Jahren war die Teuerung in den Vereinigten Staaten noch nie so hoch wie jetzt. Die Amerikaner sehen darin eine Entwicklung, für die Präsident Joe Biden die Verantwortung trägt. Doch gibt es auch Anzeichen, dass der Preisdruck punktuell abnimmt.

