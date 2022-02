Nach einem schwachen Handelsauftakt mit teilweise deutlichen Verlusten besonders im Technologiesektor, fassen die Anleger wieder Mut und treiben die führenden Indizes in Richtung Nulllinie. Der Dow Jones notiert 15 Punkte im Plus (+0,04 Prozent) bei 35.783 Zählern. Zu Handelsbeginn war der Blue-Chip-Index bis auf 35.479 Zähler abgerutscht. S&P 500 und Nasdaq Composite entwickeln sich ähnlich.US-Behörden haben am Donnerstag unerwartet hohe Inflationszahlen gemeldet und damit die Angst der Anleger ...

