SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Gaming und Social Media Anbieter Tencent investiert in die heimische Mitfahr-Plattform Didi Global und lässt heute die Aktie deutlich steigen. Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634) erhöht die Beteiligung am chinesischen Ride-Hailing-Giganten Didi Global Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...