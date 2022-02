Aposteras marktführende Lösung und Expertise stärken die Kompetenzen und ergänzen das Produktportfolio von HARMAN im sich entwickelnden AR/MR-Automobilbereich

HARMAN International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. mit Schwerpunkt auf vernetzten Technologien für den Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmarkt, gab heute die Übernahme von Apostera, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen für Automobiltechnologie, bekannt.

Die Softwarelösungen von Apostera für die Bereiche Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) erweitern das Produktangebot von HARMAN für den Automobilsektor und positionieren das Unternehmen an der Spitze des AR/MR-Erlebnisdesigns in diesem Sektor.

"HARMAN hat sich das Ziel gesetzt, die Geschwindigkeit und Flexibilität von Consumer-Technologien mit der Zuverlässigkeit und Leistung von Lösungen für die Automobilindustrie zu verbinden", so Christian Sobottka, President, Automotive Division, HARMAN. "Durch die nahtlose Verschmelzung von AR mit der physischen Umgebung trägt die Mixed Reality-Lösung von Apostera zu diesem Ziel bei und verwandelt jedes Display im Auto in ein umfassendes kontextuelles Erlebnis."

Die Mixed Reality-Lösung von Apostera kombiniert Augmented Reality, maschinelles Lernen, Computer Vision und Sensorfusion in einer hardware-unabhängigen Softwareplattform. In Kombination mit dem digitalen Cockpit-Produktportfolio von HARMAN sollen diese neuen Softwarelösungen die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schließen.

"Wir sind stolz darauf, uns HARMAN anzuschließen, einem visionären Marktführer im Bereich der Automobiltechnologie, der bei der digitalen Transformation der Branche eine zentrale Rolle spielt", sagte Andrey Golubinskiy, CEO von Apostera. "Die Größe und Reichweite, die HARMAN unseren Technologien verleiht, werden ihre Akzeptanz als Branchenmaßstab fördern und mehr Verbrauchern als je zuvor ein umfassenderes Erlebnis im Fahrzeug bieten."

Die Mitarbeiter von Apostera werden in den Automotive-Geschäftsbereich von HARMAN wechseln. "Wir heißen unsere neuen Teammitglieder bei HARMAN willkommen", erklärte Sobottka. "Und wir freuen uns darauf, unseren Partnern in der Automobilindustrie gemeinsam die nächsten bahnbrechenden MR-Produkte zu liefern."

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com) entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen für das Internet der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson und Revel wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und Besuchern der Veranstaltungsorte, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit Audio- und Connected-Car-Systemen von HARMAN ausgestattet. Unsere Softwareservices sind die Grundlage für Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind vom Arbeitsplatz über das Zuhause bis hin zum Auto und zum Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Seit 2017 ist HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

2022 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon und Mark Levinson sind Marken von HARMAN International Industries, Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. AKG ist eine Marke der AKG Acoustics GmbH, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Funktionen, Spezifikationen und Erscheinungsbild können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220210005256/de/

Contacts:

HARMAN:

Dawn Geary

Director, Global Communications, Automotive

Dawn.Geary@harman.com