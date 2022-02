Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) ein deutliches Wachstum bei den relevanten Kennziffern erzielt und die Bruttomieteinnahmen um 8 Prozent auf 108 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das EBIT mit einem Verkaufsgewinn von rund 24 Mio. Euro (2020: 32 Mio. Euro) bei rund 116 Mio. Euro (GJ 2020: über 106 Mio. Euro) gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei hingegen mit 58 Mio. Euro unter den Vorjahreswert von 70 Mio. Euro gefallen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 71 Cent. Der cash-getriebene FFO I wiederum habe zum ersten Mal die 100-Mio- Euro-Marke durchbrochen und um 11 Prozent auf 107,2 Mio. Euro zugelegt. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 1,32 Euro. Das Management habe sich dazu entschieden, eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dies liege um 7 Prozent über dem Vorjahreswert.

Nach Darstellung der Analysten erwarte das Management Bruttomieterlöse in einem Bereich von 106 bis 109 Mio. Euro. Der Ertrag aus Immobilienmanagement solle auf einen Wert zwischen 105 und 115 Mio. Euro ansteigen. Der FFO werde zwischen 115 und 119 Mio. Euro erwartet. Diese Schätzung basiere auf der Annahme, dass das Ankaufsvolumen zwischen 1,4 und 1,9 Mrd. Euro und das Verkaufsvolumen zwischen 300 und 500 Mio. Euro liegen werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 24,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



