General Manager für Amerika - Charles H. Wilhelm, und Chief Growth Officer - Dave Herrmann, ernanntProximie, die globale Plattform für Gesundheitstechnologie, die Operationssäle auf der ganzen Welt digitalisiert, gibt die Ernennung eines General Managers für Nord- und Südamerika und eines Chief Growth Officers bekannt - und setzt damit sein schnelles Wachstum und seinen beeindruckenden Start ins Jahr 2022 fort.Charlie H. Wilhelm kommt als General Manager für Amerika hinzu und bringt umfangreiche Branchenerfahrungen und -kenntnisse mit. Zuletzt war Charlie Präsident und Chief Operating Officer von KARL STORZ Endoscopy-America - wo er sich einem Geschäftsvolumen von 1 Milliarde Dollar näherte und 2021 ein Rekordjahr abschloss. Er ist erfahren in der Entwicklung von Unternehmensstrategien zur erfolgreichen Förderung von Rentabilität, Unternehmenswachstum und Marktanteilsgewinnen. Charlie wird das Geschäft von Proximie in Amerika vorantreiben, wo er für alle kommerziellen Aktivitäten und die Bereitstellung von Dienstleistungen verantwortlich ist.Dave Herrmann übernimmt die Position des Chief Growth Officer und wird eine zentrale Rolle dabei spielen, die Wachstumschancen des Unternehmens durch neue Produkte, Dienstleistungen und vertikale Märkte voranzutreiben. Zuvor war Dave Global Head of Digital Solutions bei Johnson & Johnson Medtech sowie CEO des SaaS-Unternehmens C-SATS. Er war auch Mitglied des Gründungs-Führungsteams von Verb Surgical, bevor das Unternehmen Anfang 2020 von Johnson & Johnson übernommen wurde. Dave verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von Unternehmen im Gesundheitswesen.Die Ernennungen folgen auf die viel beachteten Partnerschaften von Proximie mit Teledoc Health im Oktober 2021 und mit Vodafone Business, die im Januar 2022 angekündigt wurden und darauf abzielen, den Zugang zu chirurgischer Gesundheitsversorgung und Ausbildung zu verbessern.Dr. Nadine Hachach-Haram, CEO und Gründerin von Proximie, sagte:"Wir freuen uns, Charlie und Dave im Führungsteam von Proximie begrüßen zu dürfen. Sie sind der Schlüssel zur Fortsetzung unserer Dynamik und unseres beschleunigten Wachstums in den nächsten 12 Monaten. Es ist ein Beweis für unsere Strategie, dass wir weiterhin so talentierte und erfahrene Mitarbeiter gewinnen können, und sie kommen zu einem besonders spannenden Zeitpunkt für Proximie.Die bewährte Erfolgsbilanz von Charlie und Dave stellt einen wesentlichen Mehrwert für Proximie dar und wird uns dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, eine Zukunft der wirklich vernetzten chirurgischen Versorgung zu schaffen. Charlie wird für unser Wachstum in Amerika, wo wir bereits eine beachtliche Präsenz haben, von entscheidender Bedeutung sein. Dave wird eine Schlüsselrolle bei der Leitung unserer Partnerschaftsstrategie und der Unterstützung unseres gesamten Plattformwachstums spielen. Sie sind die perfekten Ergänzungen zur perfekten Zeit."Charlie H. Wilhelm, General Manager für Amerika bei Proximie, kommentierte:"Ich freue mich sehr, bei Proximie als General Manager für Amerika einzusteigen. Nadines Vision, in jedem OP der Welt zu sein und die Patientenversorgung positiv zu beeinflussen, findet großen Anklang. Ich freue mich darauf, zum Team beizutragen und Proximie weiterzuentwickeln, um diese kühne Vision mit unseren Kunden zu verwirklichen."Dave Herrmann, Chief Growth Officer bei Proximie, kommentierte:"Ich bin begeistert von dem enormen Wachstumspotenzial von Proximie. Wir haben mit unserer marktführenden Lösung ein spannendes Produkt, und ich sehe eine große Chance, darauf aufzubauen, um die chirurgische Umgebung wirklich zu digitalisieren, den klinischen Teams neue Werkzeuge und Technologien zur Verfügung zu stellen und die Patientenversorgung zu verbessern."Hinweise für RedakteureInformationen zu Proximie- Proximie ist eine globale Plattform für Gesundheitstechnologie, die sich auf die Digitalisierung von Operations- und Diagnosesälen konzentriert.- Proximie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu retten, indem es die weltweit besten klinischen Verfahren weitergibt. Durch die weltweite Vernetzung von Operationssälen schafft Proximie einen reichhaltigen, aufschlussreichen Datensatz, der auf natürliche Weise Best Practices in das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens einspeist und eine globale vernetzte chirurgische Versorgung ermöglicht.- Das von Dr. Nadine Hachach-Haram gegründete Unternehmen Proximie hat inzwischen Zehntausende von chirurgischen Eingriffen durchgeführt und ist in über 300 Krankenhäusern in 50 Ländern auf 5 Kontinenten im Einsatz.- Proximie hat Verträge mit mehr als 35 großen Medizintechnikunternehmen - mit Zugang zu 90 % der Operationssäle und Diagnosesäle in Großbritannien, den USA und der EU.- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.proximie.com oder folgen Sie @ProximieAR (https://twitter.com/ProximieAR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) auf Twitter.