Lloyd Fonds AG setzt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest



10.02.2022 / 18:43 CET/CEST

Lloyd Fonds AG setzt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest Hamburg, 10. Februar 2022.



Bezugspreis für Barkapitalerhöhung auf 12,00 EUR festgesetzt Der Vorstand der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat heute, wie im Bezugsangebot vom 31. Januar 2022 angekündigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die geplante wertpapierprospektfreie Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 615.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie der Gesellschaft, festgelegt. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 12,00 EUR festgesetzt.

