Die BYD-Aktie hatte einige Wochen mit weiteren Abverkäufen zu kämpfen. Seit einigen Tagen sind die Bullen aber wieder am Steuer und konnten den Kurs zweistellig steigern. Gute Absatzzahlen haben dem Titel Rückenwind verliehen und bis an die wichtige 200-Tage-Linie zurückschnellen lassen. Diese Marken sind für die weitere Entwicklung jetzt wichtig.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat BYD starke Produktionszahlen gemeldet, die sich nahezu verdoppelt haben. Bei den Elektrofahrzeugen war das Plus mit über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...