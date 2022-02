News von Trading-Treff.de Weiterer Aufschlag im DAX am Donnerstag trotz hoher US-Inflation. Was waren die Daten und was war bei Delivery Hero los? Weiterer Ausbau der DAX-Wochengewinne Auch nach den drei vorangegangenen Tagen mit Kursgewinnen hatte der DAX zunächst die Kraft, einen vierten Tag mit Aufschlägen zu starten. Der Index berührte bereits in der Vorbörse die Hochs vom Mittwochabend, die leicht über den Xetra-Levels lagen. Mit 15.550 Punkte ...

