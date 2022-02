Lösung eröffnet Potenzial für Mittel- und Langstreckenflüge bis 2500 km mit Flugzeugen für 19 bis 100 Passagiere

Verteilte Propellergondeln auf den Flügeln erhöhen die Sicherheit und schaffen wertvollen Platz im Rumpf

H3 Dynamics hat erfolgreich die weltweit erste vollständig integrierte wasserstoffbetriebene Elektroantriebsgondel für Flugzeuge fertiggestellt das Kernstück einer Antriebslösung für zukünftige Wasserstoffflugzeuge.

Schon in den nächsten Jahren könnten Flugzeuge in einer solchen Architektur mit verteilten Wasserstoff-Elektroantrieben 19, 80 oder sogar mehr als 100 Passagiere befördern. Dies würde es den Fluggesellschaften ermöglichen, Mittel- und Langstreckenflüge über Entfernungen von mehr als 2.500 km anzubieten, also über deutlich größere Strecken als mit heutigen akkubetriebenen Flugzeugen bewältigen sind, die nur auf Kurzstrecken eingesetzt werden können.

Statt auf ein einziges zentrales Wasserstoff-Brennstoffzellensystem setzt H3 Dynamics auf mehrere integrierte Antriebsstränge mit Akkus, Brennstoffzellen, Wasserstoffspeichern und kleineren Elektromotoren, die sich über die Tragflächen verteilen. Dadurch werden die einzelnen Brennstoffzellensysteme, Hybridakkus und Wärmemanagementsysteme kleiner und somit auch besser handhabbar und sicherer.

2018 meldete H3 Dynamics internationale Patente für verteilte Wasserstoffantriebe in großem Maßstab an und veröffentlichte zudem Pläne für "Element One", ein visionäres Wasserstoffflugzeug, das diese Technologie nutzt. Zwei Jahre später war eine globale Wasserstoff-Luftfahrtbewegung geboren: Branchenführer kündigten neue Pläne für Wasserstoffflugzeuge an, und Start-up-Unternehmen starteten zu einem neuen Wettlauf in den Luftraum.

"Die heutige Ankündigung markiert einen wichtigen Meilenstein für H3 Dynamics und die gesamte Luftfahrtindustrie", erklärte Gründer und CEO Taras Wankewycz. "Es handelt sich um das weltweit erste wirklich funktionierende verteilte Antriebssystem, das auf den Tragflächen neuer emissionsfreier Flugzeuge angeordnet werden kann."

H3 Dynamics hat sich bei der Entwicklung an den Realitäten der Zeitpläne für die Sicherheitszertifizierung orientiert und ist zunächst mit unbemannten Plattformen mit geringerem Risiko und geringerem Gewicht auf den Markt gegangen, um dann Schritt für Schritt zu schwereren Fracht- und bemannten Plattformen überzugehen.

Die Flugerprobung der neuen Wasserstoff-Antriebssysteme von H3 Dynamics wird in den kommenden Wochen in Frankreich beginnen.

H3 Dynamics hat sich das Ziel gesetzt, die Luftfahrt mit einer einzigartigen Lösung zu dekarbonisieren, die auf einem dezentralen Wasserstoff-Elektroantrieb basiert. Das Unternehmen verfolgt einen Stufenplan mit drei Schlüsselschritten: Zunächst soll der Umsatz mit autonomen luftgestützten Analytikdiensten gesteigert werden, anschließend soll die Entwicklung von autonomen Wasserstoff-Luftfrachtlösungen folgen, und in einem letzten Schritt sollen Passagierflüge durchgeführt werden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter und betreut von seinen drei regionalen Hauptsitzen in Austin, Singapur und Paris aus Kunden in aller Welt.

