Breaking News: Akanda vor Nasdaq-Debüt - Drei internationale Schwergewichte im Boot!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) und seine Aktionäre wird diese Nachricht freuen, denn mit dieser personellen "Aufrüstung" dürfte das Board nun den Nasdaq-Kriterien entsprechen, und somit ist wohl auch der IPO-Tag für Akanda und die massive Neubewertung für Halo nicht mehr fern.

2022 scheint bei Halo Collective (WKN: A3C9VV) ganz im Zeichen der Erfüllung vieler Versprechen zu stehen.

Jahrelang hat die "Mutter" Halo Collective (WKN: A3C9VV) ihre "Kinder" Akanda, Triangle und Halo Tech versorgt und trotz enormer Kosten und beschränkter Finanzmittel am Leben erhalten und aufgepäppelt. Nun starten alle drei in ihr eigenes Leben und nach all den Mühen sollte der Lohn für die Mutter eine rigorose Neubewertung ihres Börsenwertes sein, sodass das Geleistete endlich auch Anerkennung finden kann.

Kürzlich reichte die Akanda Corp., in der die Assets "Bophelo" (200 ha Cannabisanbau in Lesotho) und "Canmart" (voll lizenzierter Cannabisimport und Handel in UK) stecken, bei den US-Börsenbehörden (SEC) den vorläufigen Prospekt für das Nasdaq-IPO ein. Halo besitzt 12,3 Mio. Akanda-Aktien und bei einem IPO-Preis von 5,00 USD würde diese Beteiligung allein fast doppelt so viel wert sein als der derzeitige Börsenwert von Halo.

Quelle: SEC

Die nun von Akanda Corp. veröffentlichte News legt die Vermutung nahe, dass das Nasdaq-Debüt kurz bevorstehen könnte, weil man das Board auf die erforderliche Größe gebracht hat - aber nicht nur das:

LONDON -(BUSINESS WIRE) - Akanda Corp. gab die Ernennung von Gila Jones, Gugu Dingaan und Bridget Baker als unabhängige Direktoren in seinen Vorstand bekannt. Nach der Ernennung von Frau Jones, Frau Dingaan und Frau Baker wird der Vorstand aus insgesamt sieben Direktoren bestehen, von denen vier unabhängige Direktoren (Anmerkung: Das ist eine Nasdaq Regel) sind.

News-Fazit:

Dass Akanda-CEO Tej Virk durch seine Ex-Funktion als hochrangiger Investmentbanker die besten Beziehungen unterhält, konnte man bislang nur annehmen, aber jetzt erhält man Gewissheit, dass genau dies so der Fall sein dürfte.

Beste Beziehungen zu Medien: Mit Bridget Baker, der Gründerin der international tätigen CNBC TV Station, die auch schon zahlreiche weitere Führungspositionen bei verschiedenen Nasdaq-Unternehmen bekleidet hat, so zum Beispiel bei Yahoo (NASDAQ: YAOO), der LiveXLive Media Inc. (NASDAQ: LIVX) oder bei Liberty Broadband (NASDAQ: LBRDA), ist CEO Virk ein toller Fang gelungen. Frau Baker spielte eine Schlüsselrolle bei Fusionen und Übernahmen im Wert von fast 50 Milliarden US-Dollar. Investor Business Daily meinte über sie:

"eine von neun äußerst beeindruckenden Medien- und Tech-Managern, die Yahoo nicht nur einen ernsthaften Lauf verschaffen werden, sondern bereits jetzt im Google-Vorstand sitzen könnten."

Beste Beziehungen zu Hollywood: Gila Jones leitet das Geschäft der Westbrook Inc. von Will and Jada Pinket Smith mit ihren zwei Tochtergesellschaften Overbrook Entertainment und Red Table Talk Enterprises, was auch die Studios, die im Auftrag der Smiths Fernsehserien produzieren, miteinschließt.

Beste Beziehungen in Südafrika: Gugu Dingaan ist Investment Executive von Wiphold, einer von schwarzen Frauen gegründeten und geleiteten Investmentgesellschaft. Sie bekleidet zahlreiche Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen, so z.B. bei der Distell Group (JSE: DST), einem börsennotierten Getränkekonglomerat.

Einzigartige Ausrichtung: Mit einer Mehrheit von Frauen in Führungspositionen, von denen zwei dunkelhäutige Afrikanerinnen sind, wird eine Firma, deren Geschäftszweck es ist, medizinisches Cannabis anzubauen, schnell große Popularität erlangen können, die noch dazu so die Wirtschaft von Lesotho, einem der einkommensschwächsten Länder der Welt, ankurbeln möchte, wo man ohnehin jetzt schon einer der größten Arbeitgeber ist.

Diese Konstellation wird Investments von einer ganz speziellen Form von Kapital anzuziehen vermögen, dem sogenannten ESG-Fond, der nach strengen Umwelt-, Sozial- und Führungskriterien investiert. Dass dies die von mir vermutete Ausrichtung des Unternehmens ist, bestätigt Vorstandsvorsitzende Louisa Mojela in ihrem Kommentar zur News:

"Akanda hat sich zutiefst den höchsten Standards in Bezug auf Ethik, Nachhaltigkeit und sozialbewusste Führung verschrieben, wozu auch die Spitze unserer Organisation gehört. Gila, Gugu und Bridget bringen bedeutende Governance- und Aufsichtserfahrung in unseren Vorstand ein und stärken den ESG-orientierten Ansatz, der alle unsere strategischen Entscheidungen leitet. Ihre Aufnahme in unseren Vorstand ist auch ein weiteres Beispiel für Akandas Engagement für einen vielfältigen Vorstand, da wir jetzt vier Frauen und fünf Minderheiten in unserer Führung haben. Ich heiße diese drei dynamischen Frauen herzlich willkommen und freue mich auf ihre Sichtweisen, während wir zusammenarbeiten, um unsere Ziele für Akanda zu erreichen."

Was ist also eine Firma, die nach ESG-Kriterien betrieben wird. - Hier wird zur Zeit noch viel "Greenwashing" betrieben, aber das soll nun bald durch deutsche Gründlichkeit ein Ende haben, denn ein in Frankfurt angesiedeltes Konsortium soll künftig einen einheitlichen Richtungskatalog erarbeiten, in dem die folgenden Eckpfeiler berücksichtigt werden.