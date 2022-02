Nel Asa: ist bei der Wasserstoff-Aktie die Luft raus?

Trotz galoppierender Energiepreise kommt Nel Asa (NEL) offenbar nicht wirklich in die schwarzen Zahlen! Hedgefonds starten Leerverkäufe!

Symbol: NEL ISIN: NO0010081235

Rückblick: Offenbar haben die Wasserstoff-Aktien das Rennnen um die Energiewende verloren. Insbesondere im PKW-Segment haben die batteriebetriebenen Elektofahrzeuge die Nase vorn. Für Wasserstoff bleiben allenfalls der Nutzfahrzeugsektor sowie industrielle Anwendungen, etwa in der Stahl- oder Zementproduktion. Die Entwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Nel-Asa-Aktie, die im vergangenen Halbjahr rund 11 Prozent iheres Kurswertes verlor. Das jüngste Aufbäumen in Form einer Bärenflagge könnte ein Vorzeichen eines weiteren Abverkaufs sein.

Chart vom 10.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 12.79 NOK





Meine Expertenmeinung zu NEL

Meinung: Auch fundamental sieht es bei Nel Asa nicht rosig aus. So haben Hedgefonds damit begonnen, die Aktien der Norweger zu shorten. Für 2021 wird trotz steigender Energiepreise wieder ein Verlustjahr erwartet. Die genauen Zahlen kommen am Mittwoch der kommenden Woche.

Setup

Falls das Wertpapier das Tief vom Donnerstag brechen sollte, schließen wir uns den Leerverkäufern an, den Stopp Loss setzen wir über das Hoch vom 20. Januar und ermitteln das Kursziel nach der Measured-Move-Methode. Angesichts der in Kürze anstehenden Quartalszahlen ist der Trade eher kurzfristig konzipiert, könnte aber trotzdem sehr lukrativ sein. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NEL.

Veröffentlichungsdatum: 10.02.2022

