MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Demokratie-Studie:

"Auch in der jetzigen Phase müssen Freiheit und Gesundheitsschutz gegeneinander abgewogen werden. Viele andere Länder in Europa lockern ihre Maßnahmen; sie kommen also offenbar zu einer anderen Abwägung als Deutschland, trotz teils niedrigerer Impfquoten. Sie nehmen schlichtweg ein höheres Risiko in Kauf. Das ist eine Feststellung - keine Bewertung, ob das richtig ist. Denn so wie es sehr gute Gründe dafür gibt, auch in Deutschland zu lockern, gibt es auch sehr gute Gründe, dies noch nicht zu tun. Und noch abzuwarten, bis die Omikronwelle hierzulande endgültig gebrochen ist. Aber, da diese Selbstverständlichkeit sehr oft in Vergessenheit gerät: In einer Demokratie muss nicht die Gewährung von Freiheiten sehr gut begründet werden, sondern deren Einschränkung. Vor allem, je länger diese dauert."/kkü/DP/men